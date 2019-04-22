شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تعلن عن طرح كليب "كرهنى" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا، عن طرح فيديو كليب الجديد "كرهنى" إحدى أغنيات ألبومها "إلى كل اللى بحبونى" اليوم الاثنين الساعة الرابعة عصراً بتوقيت بيروت على قناتها الرسمية على "اليوتيوب".

وتعد أغنية "كرهنى"، الثانية التى تصورها اليسا على طريقة الفيديو كليب بعد "إلى كل اللى بيحبونى" الذى طرحته إليسا بالتزامن مع ألبومها الذى يحمل نفس الاغنية، وحقق الكليب نجاحاً كبيراً لاسيما أنها أعلنت فيه عن إصابتها بالسرطان وتعافيها منه.

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وطرحت إليسا، الصيف الماضى، ألبومها " إلى كل اللى بيحبونى" الذى ضم 16 أغنية هم "إلى كل اللى بيحبونى"، "كرهنى"، "مفيش أسباب"، "نفسى أقوله"، "أنا وحيدة"، "لسه فيها كلام"، "حكايات"، "بين قلبى وقلبك"، "مريضة اهتمام"، "ارتاح وعيش"، "انت معى"، "بينا نعشق"، "كتيرة عليه"، "عينيا دى"، "عا المخفى"، "وحشتونى".