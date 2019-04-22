شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..حورية فرغلى تدلى بصوتها فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلت الفنانة حورية فرغلى، صباح اليوم الاثنين بصوتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى ثالث أيامه، بمقر لجنتها الانتخابية داخل قصر الدوبارة بحى جاردن سيتى فى القاهرة.

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ووجهت حورية فرغلى رسالة لشباب، قائلة: " أنا بقول للشباب أصحوا من النوم وأنزلوا ده واجب على كل مصري وخصوصا الشباب لازم تشاركوا ولازم تعبروا عن رأيكوا".

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.