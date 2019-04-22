هذا هو الطعام المفضل للزعيم الكوري الشمالي

كتب امير فتحي في الاثنين 22 أبريل 2019 11:52 صباحاً - يتبع الزعيم الكوري الشمالي نظاما غذائيا خاصا به يختلف عن المعتاد في المطعم الكوري الشمالي، حيث أن معظم الكوريين الشماليين، في طعامهم، الأرز والسوشي بشكل، إلا أن قائدهم، كيم جونغ أون، يلتزم بقواعد أخرى في الأطباق

يتناول كيم جونغ أون عادة الأجبان المصنعة من أجود أنواع الحليب الكامل الدسم على الإفطار ” أما على الغداء فيختار في أغلب الأحيان السوشي مع شريحة لحم كوبي (لحم بقر عالي الجودة، من ثيران السلالة اليابانية)، وفقا لقناة “سيمفيروبلسكي” على “أخبار ياندكس

كما يحب أنواعا أخرى من اللحوم مثل لحم بروشوتو أي لحم الخنزير الإيطالي المبشور بالملح، كما يحب أن يتناول وجبة إسبانية من فخذ الخنزير تسمى “هامون”، ويحب البيتزا المغطاة بطبقة كبيرة من اللحم والدهن وقطع من لحم الخنزير.

أما بالنسبة للتدخين، فإنه يحب تدخين السجائر باهظة الثمن ويشرب الخمور المستوردة.