كتب امير فتحي في الاثنين 22 أبريل 2019 11:52 صباحاً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو التقط من حفل الفنان المصري عمرو دياب في الجامعة الأميركية في التجمع الخامس، وخلال تقديم عمرو لاغنية “راجعين” ، فاجأ الجمهور بطلبه من أحد محبيه الحاضرين، بأن يطفئ السيجارة.
وبالفعل توقف دياب بكل عفوية عن الغناء لثوان ليطلب من الشاب أن يطفئ السيجارة ويرميها حفاظا على صحته.
الامر الذي دفع بالمتابعين إلى تداول هذا المقطع بشكل هائل، معتبرين فنانهم المحبوب قدوة حسنة لهم في هذا الإطار.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا عمرو دياب لأحد جمهوره: اطفى ياد السيجارة دى.. اطفييها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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