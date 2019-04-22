شاهدوا نجلاء بدر: انا لو شفت أمير كرارة هبص عليه لأنه قمر .. طبيعي إن أي راجل هيبص على ست حلوة

كتب امير فتحي في الاثنين 22 أبريل 2019 11:52 صباحاً - تحدثت الممثلة ​نجلاء بدر​ عن زوجها الحالي كاشفة انها عانت في السابق من كثرة نظراته للسيدات، مشيرة الى انه تغيّر ولم يعد كذلك.



واتى حديث نجلاء خلال حلولها ضيفة على برنامج “سهرانين” الذي يقدمه الممثل ​أمير كرارة​، واعتبرت انه من الطبيعي ان ينظر الرجل لإمرأة جميلة، وكذلك من الطبيعي ايضا انها لو رأت أمير كرارة في احد الأماكن ستنظر اليه، قائلة: “طبيعي إن أي راجل هيبص على ست حلوة .. دي طبيعة .. وكذلك أنا لو شوفت أمير كرارة داخل مكان مثلا هبص عشان هو جان وقمر”.

وتابعت: “البصة الأولى بعديها والتانية بعديها لكن فجأة ألاقيها جت ووقفت معانا فبسأل نفسي ازاي يعني فوقتها بقى بعلقه وابتدى يحس إن الموضوع بيضايقني”.