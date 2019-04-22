كتب امير فتحي في الاثنين 22 أبريل 2019 11:52 صباحاً - تحدثت الممثلة نجلاء بدر عن زوجها الحالي كاشفة انها عانت في السابق من كثرة نظراته للسيدات، مشيرة الى انه تغيّر ولم يعد كذلك.
واتى حديث نجلاء خلال حلولها ضيفة على برنامج “سهرانين” الذي يقدمه الممثل أمير كرارة، واعتبرت انه من الطبيعي ان ينظر الرجل لإمرأة جميلة، وكذلك من الطبيعي ايضا انها لو رأت أمير كرارة في احد الأماكن ستنظر اليه، قائلة: “طبيعي إن أي راجل هيبص على ست حلوة .. دي طبيعة .. وكذلك أنا لو شوفت أمير كرارة داخل مكان مثلا هبص عشان هو جان وقمر”.
وتابعت: “البصة الأولى بعديها والتانية بعديها لكن فجأة ألاقيها جت ووقفت معانا فبسأل نفسي ازاي يعني فوقتها بقى بعلقه وابتدى يحس إن الموضوع بيضايقني”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا نجلاء بدر: انا لو شفت أمير كرارة هبص عليه لأنه قمر .. طبيعي إن أي راجل هيبص على ست حلوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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