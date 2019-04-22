شاهدوا مشاهد حميمة تجمع تيم حسن وسيرين عبد النور

كتب امير فتحي في الاثنين 22 أبريل 2019 11:52 صباحاً - طرح الفنان السوري ​ناصيف زيتون​أغنية جديدة تحمل عنوان “​أزمة ثقة​”، وهي شارة الجزء الثالث من مسلسل “​الهيبة الحصاد​” وذلك على قناته الرسمية على يوتيوب.



أغنية “أزمة ثقة” من كلمات علي المولى، ألحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ، وتتضمن مشاهد رومانسية من مسلسل “الهيبة الحصاد” بين الممثل ​تيم حسن​ والفنانة ​سيرين عبد النور​.

الجدير ذكره ان شارة “الهيبة الحصاد” تلاقي رواجا كبيرا بين جمهور العمل وجمهور الفنان ناصيف زيتون، حيث ان عدد مشاهديها وصل في يوم واحد الى 1,328,747 مشاهدة.

