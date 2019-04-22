شاهدوا مشاهد حميمة تجمع تيم حسن وسيرين عبد النور

كتب امير فتحي في الاثنين 22 أبريل 2019 11:52 صباحاً - طرح الفنان السوري ناصيف زيتونأغنية جديدة تحمل عنوان “أزمة ثقة”، وهي شارة الجزء الثالث من مسلسل “الهيبة الحصاد” وذلك على قناته الرسمية على يوتيوب.
أغنية “أزمة ثقة” من كلمات علي المولى، ألحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ، وتتضمن مشاهد رومانسية من مسلسل “الهيبة الحصاد” بين الممثل تيم حسن والفنانة سيرين عبد النور.
الجدير ذكره ان شارة “الهيبة الحصاد” تلاقي رواجا كبيرا بين جمهور العمل وجمهور الفنان ناصيف زيتون، حيث ان عدد مشاهديها وصل في يوم واحد الى 1,328,747 مشاهدة.
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