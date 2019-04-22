كتب امير فتحي في الاثنين 22 أبريل 2019 11:52 صباحاً - شاركت الفنانة المصرية فيفي عبده امس الاحد فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلجنة مدرسة الأوقاف الثانوية بمنطقة المهندسين.
وحرصت الفنانة فيفي عبده، على التقاط صور تذكارية في لجنتها بالمهندسين مع المسئولين عن التصويت ورجال الشرطة والجيش.
كما نشرت فيفي عبده مقطع فيديو ظهرت فيه اثناء ادلائها بصوتها بينما كان الصحفيون محتشدين حولها يلتقطون الصور لها.
وطلبت فيفي عبده من الصحفيين الابتعاد عنها اثناء الادلاء لصوتها غير انها عادت والتفتت وسألت: “اعمل ايه صح ولا ايه؟”
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد… فيفي عبده تدلي بصوتها: “اعمل ايه صح ولا ايه؟” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.