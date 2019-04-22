شاهد… فيفي عبده تدلي بصوتها: “اعمل ايه صح ولا ايه؟”

كتب امير فتحي في الاثنين 22 أبريل 2019 11:52 صباحاً - شاركت الفنانة المصرية فيفي عبده امس الاحد فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلجنة مدرسة الأوقاف الثانوية بمنطقة المهندسين.

وحرصت الفنانة فيفي عبده، على التقاط صور تذكارية في لجنتها بالمهندسين مع المسئولين عن التصويت ورجال الشرطة والجيش.

كما نشرت فيفي عبده مقطع فيديو ظهرت فيه اثناء ادلائها بصوتها بينما كان الصحفيون محتشدين حولها يلتقطون الصور لها.

وطلبت فيفي عبده من الصحفيين الابتعاد عنها اثناء الادلاء لصوتها غير انها عادت والتفتت وسألت: “اعمل ايه صح ولا ايه؟”