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كتب امير فتحي في الاثنين 22 أبريل 2019 11:52 صباحاً - أثارت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها منذ فترة صوررتين جديدتين لها بدت فيهما بفستان قصير مزدان بما يشبه الريش والتقطت الصورتان بطريقة محترفة حيث تم التركيز على الإضاءة كما أن ماكياجها جاء مختلفاً لكنه مميز كالعادة، حتى أن الفنانة الإماراتية أحلام أشادت بطلتها.
الفستان من علامة Balmain الشهيرة لكن سبق وارتدته المغنية العالمية الشهيرة جينيفر لوبيز وبدت الألوان مختلفة قليلاً نظراً للإضاءة.
لكن الواضح أن جسم هيفا أكثر امتلاء من ناحية الأرداف والصدر ما أضفى جمالية خاصة لدى ارتدائها له، وبالطبع نترك لكم قراءنا أن تحكموا على من بدا الفستان أجمل.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا هيفا وهبي وجينيفر لوبيز بالفستان نفسه.. على من الأجمل؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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