شاهدوا نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها ” إيلا “

كتب امير فتحي في الاثنين 22 أبريل 2019 11:52 صباحاً - احتفلت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ بعيد ميلاد ابنتها ايلا، حيث انها نشرت على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمعها بزوجها وابنتيهما “ميلا وإيلا” وأمامهم قالب الحلوى الذي غلب عليه اللون الأزرق والزهري.

وعلقت نانسي على الصورة قائلة: “عيد ميلاد سعيد، بحبك يا حياتي” .



ونالت هذه الصورة اعجاب عد كبير من المتابعين الذين بدورهم تمنّوا لإيلا النجاح والفرح وطول العمر.

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