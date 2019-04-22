الجمهور يختار راغب علامة كأفضل فنان لبناني

متابعة بتجـــــــــــرد: حصل السوبر ستار راغب علامة، على جائزة “أفضل فنان لبناني” لعام 2018، وذلك بحضور مدير عام قطاعي الموسيقى والإذاعات في مجموعة MBC زياد حمزة، ومدير شؤون الفنانين في نفس القناة داني صيرفي.

وجاء فوز راغب علامة بالجائزة وفقًا لتصويت الجمهور ومستمعي الإذاعات التابعة لمجموعة “ام بي سي”، فأعرب لدى استلامه الدرع التكريمي عن سعادته بالجائزة كما وتمنى لمجموعة MBC مزيدًا من النجاح والتألق.

وكان للسوبر ستار راغب علامة سلسلة من الأغاني الناجحة خلال عام 2018 بدايةً مع أغنية “اللي باعنا” مرورًا بأغنية “يلا حبيبي” وصولًا إلى أغنية “ردّلي كلماتي”.

تجدر الإشارة إلى أن راغب علامة يعيش خلال الفترة الراهنة نجاح أغنية “صدفة”، من كلمات وألحان أماني النوري وهي امتداد لأغنية “اسف حبيبتي” التي غنّاها قبل 26 عامًا وحققت نجاحًا كبيرًا فاق حينها كل التوقعات.