بيلين أكيل وأنيل ألتان يستقبلان طفلتيهما التوأم

متابعة بتجـــــــــــــرد: وضعت النجمة التركية بيلين أكيل طفلتيها التوأم من زوجها الممثل الشهير أنيل ألتان. وقد قرر الثنائي الفني الشهير تسمية التوأم ألين ولينا. وشاركت ميليس صديقة النجمة بيلين المقربة صورة عبر حسابها على الانستجرام قائلة :”بناتي الأحباء”. وقام الثنائي الممثل التركي آنيل ألتان، والنجمة التركية الحسناء بيلين أكيل، بطلة المسلسل التركي الشهير “لا مفر من الحب” بفتح حساب عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” لتوأمهما “ألين ولينا” . يذكر أن آخر أعمال بيلين وأنيل كان مسلسل “الدائرة” الذي جمعهما في بطولة مشتركة، فيقوم فيه أنيل بدور مساعد المفتش “فولكان” وخبير المعلومات للفريق، وبيلين بدور مساعدة المفتش “عائشة”.

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