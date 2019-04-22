صورة نادرة من طفولة جاستين بيبر.. فهل تغيّر كثيرًا؟

متابعة بتجـــــــــــرد: نشر المغني الكندي جاستين بيبر صورة نادرة من طفولته عبر حسابه الرسمي على موقع “انستجرام” كانت كفيلة بإشعال الإنترنت من قبل محبيّه.

الصورة التي ظهر فيها بيبر في سن مبكر، علّق عليها كاتبًا: ”من كان يومًا قوادًا يبقى دائما قوادًا”.

وكان مصدر مقرب من جاستين بيبر قد كشف عن أن المغني الشهير يعاني من أزمة نفسية بسبب الشهرة التي لاحقته منذ طفولته. وأضاف المصدر أن طفولة بيبر لم تكن حقيقية لذلك احتاج قليلًا من الوقت للابتعاد عن الأضواء وإصلاح ذاته بمساعدة زوجته عارضة الأزياء الأمريكية هايلي بالدوين وأصدقائه.