حلم أحمد حلمي يتحقق مع هذه الصورة

متابعة بتجـــــــــــرد: شارك الفنان المصري أحمد حلمي الجمهور بصورة أثرت كثيرًا به، لطفلة من ذوي الإحتياجات الخاصة، والتقطت له في كواليس برنامج “أرابز غوت تالنت”.

وتظهر الطفلة “إليسا” وهي من محبّي النجم المصري في الصورة واقفة أمام ملثق دعائي عملاق لحكام البرنامج، تنظر إلى أحمد حلمي في لقطة مميّزة جدًا.

وأشار أحمد حلمي في تعليقه على الصورة إلى أن أحد أحلامه تحقق مع هذه اللقطة، ونوّه إلى المسؤولية الكبيرة التي تلقيها محبّة الجمهور على كاهله فكتب: “أكيد اني اكون في صورة تتصور بعدسة طفل كان بالنسبه لي حلم.. والحلم ده اتحقق بطفل تاني بيتفرج عليها.. والمسئوليه الكبيرة بقي انك تفضل علي قد ثقة وحسن ظن اللي صورك واللي بيتفرج عليك.. والا ياريتك ماحلمت من الاول.. …شكرا يا اليسا علي الصورة الحلوه دي اللي نورت الانستجرام”.

تجدر الإشارة إلى أن أحمد حلمي شارك في المواسم الخمس الأخيرة من برنامج “أرابز غوت تالنت” إلى جانب كل من الفنانة اللبنانية نجوى كرم والعميد علي جابر.