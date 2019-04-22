Apr 22, 2019
لم يحالف الفنان اللبناني موري حاتم الحظ في التأهل الى المرحلة النهائية في البرنامج العالمي “ذو فويس” في نسخته الكندية.
وكان “حاتم” قد خاض المنافسة منذ شهر شباط/فبراير الفائت حيث كان ضمن فريق الفنانة العالمية لارا فابيان.
موري قدّم أمس الاحد أغنية SOS d’un Terrien en Détresse مباشرة على المسرح. وشدد ان هذه الاغنية تعني له الكثير وسعيد انه تشارك مع الجمهور هذه اللحظات الجميلة. وختم شاكراً محبته.
بدورها علقت “فابيان” على أداء ومشاركة موري حاتم في “ذا فويس كندا”، ولفتت ان الذي لمسها أكثر من صوته هو أنه شخص يتمتع بروح جميلة وقلب طيب منذ اللحظة الاولى لمعرفتها به.
لاحقاً غرّد “حاتم” شاكراً الجميع على الدعم. مشيراً انها مغامرة مذهلة واعداً الجمهور بلقاء قريب.
وكانت لارا فابيان قد أُعجبت بصوت موري حاتم في حلقات الإختبار، وقرّرت أن تضمه إلى أعضاء فريقها الغنائي، ليخوض هذا التحدي الا ان الحظ لم يحالفه ليفوز باللقب.
نذكر ان موري حاتم كان قد سطع اسمه خلال مشاركته في ذا فويس لبنان عام 2012 حيث كان ضمن فريق النجم عاصي الحلاني.
كانت هذه تفاصيل خبر موري حاتم يعلّق متأثرًا بعد هذه المغامرة المذهلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.