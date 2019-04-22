Apr 22, 2019 باتريسيا هاشم: لا تعر أهمية لمن تعتقد انهم يغارون منك.ابتسم.اضحك او ربما اهزأ منهم لانهم لا يعلمون مما يغارون. اليست دموعنا بسبب الاحزان نفسها وشقاؤنا في هذه الحياة مشتركاً؟ اليست حاجتنا الى الحب نفسها وشكوانا من قلة وفاء من نحب مشتركة؟ اليس اجتهادنا في سبيل النجاح نفسه و اعداء نجاحنا مشتركين؟ اليس سعينا وراء الاستقرار المادي نفسه ولو ان سبلنا اليه ليست مشتركة؟ Advertisements اليس تخبطنا في اروقة المستشفيات نفسه وفتك بعض الامراض باجسادنا مشتركاً؟ لذا لا تغار مني فأنا نسخة عنك انت فقط تجهل تفاصيل حياتها… صدقني لا داعي ابداً لغيرتك فنحن متشابهون ونقاط ضعفنا وقوتنا ستكون على الدوام مشتركة #خواطر_باتريسيا تابعوا باتريسيا هاشم على انستغرام @patriciahachemofficial تويتر @patricia_hachem







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لحظة صراحة – الغيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.