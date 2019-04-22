متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رفضتْ الفنانة، سميرة توفيق، ذكر بعض الأصوات التي أحبّتْ طريقتها في غناء أعمالها، قائلة في مقابلة لها مع إحدى الصّحف العربية: "معظم من يملكون أصواتًا جميلة هم نجوم ومعروفون، وأتمنى لهم التوفيق وكل ما أتمناه أن يحافظوا على الأداء واللحن والكلام وعلى تاريخي".
وأشارتْ توفيق، إلى أنّها لم تفكّر في مقاضاة الفنانة الأردنية، ديانا كرزون، بسبب غنائها لأعمالها، وأضافتْ: "الكل غنى أعمالي، ديانا كرازون وسواها، وأنا أكبر من الدخول في مثل هذه القضايا وأتمنى التوفيق للجميع، كما أنني لم أفضل فنانة على أخرى، بل دعمت من قدرني واحترمني واستشارني".
وتابعتْ: "لا أنكر أنني كنت أنزعج عندما كانوا يغيّرون في كلام أغنياتي وألحانها، ولكنه كان انزعاجًا موقّتًا وما لبث أن انتهى".
كذلك، رفضتْ سميرة توفيق، أنْ يُعاد تجديد أغانيها، وطرحها بأصوات جديدة، وتساءلتْ: "بماذا يريدون أن يجددوا؟ أنا سيدة هذا اللون في العالم العربي والعالم كله. وإذا أرادوا أن يغنوا أعمالي بطريقتي، فأهلاً وسهلاً ولكنني أرفض أن يجددوا أو يغيروا فيها".
كانت هذه تفاصيل خبر سميرة توفيق: لم أُقاضِ ديانا كرزون.. وأنزعجُ عندما يغيّرون كلام أغنياتي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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