المغنّي التركيّ سردار أورتاش مُدمن على لعب القمار.. والجمهور مُستاء!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأ المغنّى التركيّ الشّهير، سردار أورتاش، الجميع بصوره وهو يلعب القمار، بعد تصريحه لبرنامج تلفزيونيّ، بأنّ نقوده قد انتهتْ.

سردار أورتاش، الذي تخلّى عن بعض العادات السّيئة بعد زواجه من كلوي لوجنان، أثار الانتقادات بصوره من بلغارستان، حيث ظهر في الصّورة وهو يلعب القمار، في أحد الكازينوهات.

Advertisements

يُذكر، أنّ النّجم التركيّ، ولد في 16 فبراير 1970، فى مدينة اسطنبول، وهو مغنٍّ، وشاعر، وملحن، اكتسب شهرة واسعة، وله العديد من الألبومات الغنائيّة، أهمها: من أجل الحب، أمطار الصيف، رجل من ليلة، خطأ القرن، المحيط، القط الأسود، لو كنت أعرف، المسافة، والقيل والقال.

وحصل النّجم الشّهير على العديد من الجوائز، أهمها: جائزة الأغنية الأكثر شعبية، "سلطان" 1997، وجائزة الفراشة الذهبية، لأفضل مطرب بوب 2009، وجائزة البلقان، لأفضل مطرب 2011 و 2012.