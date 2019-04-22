جنى فؤاد: نيفين القاضي حققتُ حلمي.. ولا أمانعُ في ارتداء الثّوب الفلسطينيّ دائمًا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - جنى فؤاد الفلسطينية، ذات الثالثة عشر عامًا، في تغطيتها للحرب، تحمل رسائل حبّ، هي كغيرها من الصّغيرات، تضحك وتمرح وتلعب، إلا أنّ أحلامها أكبر، وطموحها أوسع.

حين التقتْ فوشيا بجنى للمرّة الأولى، أثناء زيارتها لدبي، أدركنا معنى أنْ ينجب الليمون طفلة، وأدركنا كيف تتشبّث الأرض فينا.

وفي لقائنا معها هذه المرّة، أعاد حلم جنى في أنْ تصبح مصمّمة أزياء، وتحفظ التّراث الفلسطينيّ إلى ذاكرتنا، صورة المصمّمة الفلسطينية، نيفين القاضي، التي حوّلتْ حلم جنى إلى حقيقة.

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كان لكاميرا فوشيا هذا اللقاء، مع جنى ونيفين..