المرشد الإيراني يقيل قائد الحرس الثوري

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أقال المرشد الأعلى في إيران قائد الحرس الثوري محمد على جعفري وعينّ مكانه نائبَه حسين سلامي. وجاءت هذه الخطوة بعد أيام من تصنيف الولايات المتحدة الحرس الثوري منظمة إرهابية بسبب مشاركته في أنشطة إرهابية.

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