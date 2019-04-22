غادة إبراهيم: شاركت في الإستفتاء 

اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: في الوقت الذي تتواصل فيه عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية حيث فتحت ابواب اللجان الانتخابية في مصر أبوابها أمام المواطنين للاستفتاء بالموافقة أو الرفض على التعديلات التي ادخلها البرلمان المصري على الدستور بعد مناقشات وحوار مجتمعي دام على مدار أكثر من شهرين اثيرت حالة من الجدل حول الفنانة المصرية غادة ابراهيم بعدما توجهت إلى التصويت إلى لجنة استفتاء بأحد المدارس في منطقة الزمالك ولم تتمكن من الإدلاء بصوتها.

جدل التصويت يصاحب غادة ابراهيم

والتقت غادة في اللجنة مع المنتج محمد مختار بالمصادفة الذي أدلي بصوته بحكم مقر اقامته في الزمالك بالمصادفة في نفس التوقيت حيث حرصت على التقاط الصور التذكارية معه قبل مغادرتها اللجنة بعدما اعتذر لها القاضي المشرف على الاستفتاء داخل اللجنة عن عدم امكانية قبول تصويتها بالمدرسة التي تقع بالنطاق الجغرافي لمحافظة القاهرة وهو نفس النطاق الجغرافي للجنتها الانتخابية وبالتالي لا يحق لها سوى التصويت في اللجنة المدون بها اسمها بالكشوف.

واثار ما تعرضت له غادة حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد حديثها عن اظهار ايصالات الغاز باللجنة الانتخابية من أجل التصويت بدلاً من بطاقة الرقم القومي والتي اشترطتها الهيئة الوطنية للانتخابات كدليل على اثبات الهوية والسماح بالتصويت حتى لو كانت منتهية.

وزاد الجدل حول غادة بعد الربط بين عدم السماح لها بالتصويت والقضية التي سبق ان اتهمت فيها بالدعارة قبل ان يتم الافراج عنها بعد عدة اشهر في الحبس، علماً بأنها اكثر فنانة حظيت بالجدل في التصويت بعدما غادرت اللجنة من دون تصويت.

غادة توضح

من جانبها، قالت غادة إبراهيم لـ""الخليج 365"" أنها ليست مدانة بحكم قضائي في القضية حتى الآن والتي يوجد جلسة خاصة بها الشهر الجاري موضحة انها ادلت بصوتها في مدرسة الجبرتي التابعة لقسم النزهة داخل اللجنة الخاصة بها بعدما علمت أنه لا يمكنها الإدلاء بصوتها في أي مدرسة اخرى داخل القاهرة.

وأشارت إلى أنها توجهت إلى الزمالك بناءاً على تواصل مع اصدقاءها وزملاءها لها حيث اعتقدت انه يحق لها التصويت في أي لجنة انتخابية لافتة إلى انها عندما تم سؤالها خلال مغادرتها من الصحافة عن ما إذ كانت من سكان الزمالك فأوضحت انها بالفعل برفقتها ايصالات غاز تثبت ان لديها اقامة في الزمالك.

وأضافت غادة انها خرجت بالفعل من اللجنة في الزمالك وقامت بالتوجه إلى لجنتها الانتخابية ولقيت استقبال وترحيب من الموجودين بالمدرسة حيث التقطت الصور التذكارية معهم مشيرة إلى أنها ادلت بصوتها وغادرت بعد الانتهاء من التقاط الصور التذكارية في اجواء احتفالية مع الشباب الموجودين في محيط اللجنة.

عودة للفن

وعن استئناف نشاطها الفنية خلال الفترة القادمة، قالت غادة أنها تستعد للعودة للعمل مرة اخرى بعد غياب نحو 30 شهر من خلال فيلم تقوم بتحضيره في الوقت الحالي مع المنتج ممدوح زكريا ومسلسل آخر ينتمي للدراما الطويلة والتي تصل إلى 60 حلقة ستبدأ العمل فيه بعد رمضان على الفور.

ولفتت غادة إلى انها انتهت من تصوير حلقة مع الاعلامية بسمة وهبة في برنامجها "شيخ الحارة" المقرر عرضه خلال رمضان المقبل على الشاشات مشيرة إلى أن الحلقة كانت مليئة بالتصريحات الساخنة منها عن اعداءها بعدما واجهتها بسمة بصورهم.

