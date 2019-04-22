هاني شاكر يُوضّح حقيقة خضوع شيرين عبدالوهاب إلى تحليل المخدرات

نفى نقيب الموسيقيين المصريين، هاني شاكر، الأنباء التي ترددت عن خضوع الفنانة الشهيرة ، شيرين عبد الوهاب، لتحليل بشأن تعاطي المخدرات.

وقال شاكر، في تصريحات تلفزيونية أمس السبت: "هذا كلام فارغ، ليس في تفكيرنا ولم تبادرنا فكرة مثل هذه، ولا أعرف من هو مروج هذه الشائعات".

وكانت شيرين قد واجهت اتهاما بالإساءة لمصر، بعد تصريحات لها في حفل بالبحرين قالت فيها: "هنا أتكلم براحتي، في مصر ممكن يسجنوني"، وعلى إثر ذلك قررت نقابة الموسيقيين إيقافها عن الغناء والتحقيق معها.

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