شكرا لقرائتكم خبر عن فى يومين.. فيلم الرعب The Curse of La Llorona يحقق 12 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم الرعب "The Curse of La Llorona" إيرادات وصلت إلى 12 مليون دولار منذ طرحه يوم 19 أبريل الجارى في الولايات المتحدة الأمريكية، العمل من إنتاج Warner Bros.
الفيلم يدور حول أخصائى اجتماعى وأطفاله الصغار الذى يقترب بهم من عالم خارق للطبيعة، وقد يكون أملهم الوحيد في النجاة من غضب La Llorona المميت هو كاهن يمارس بعض الطقوس لإبقاء الشر بعيد عنهم، ليقف على أطراف تتصادم فيها الخوف والإيمان.
الفيلم من بطولة ليندا كارديليني، رومانو كريستو، جيني لين كينشن، ريمون كروز، ماريسول راميريز، باتريشيا فيلاسكيز، شون باتريك توماس، توني اميندولا، ومن إخراج مايكل شافيز، ومن تأليف ميكي داتري، توبياس إياكونيس.
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