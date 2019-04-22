درس تجارة وهندسة وهذه قصته مع يوسف شاهين.. حكايات نبيل الحلفاوي في ذكرى ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

يحتفل اليوم الاثنين، الفنان الكبير نبيل الحلفاوي بعيد ميلاده الـ72.

الحلفاوي مولود يوم 22 أبريل عام 1947، ويعد أحد أهم الفنانين الموهوبين في السينما والدراما المصرية.

قضى الفنان سنوات عمره في الفن وللفن، ورغم أنه درس إدارة الأعمال في كلية التجارة جامعة القاهرة وتخرج فيها عام 1966، إلا أنه التحق بعدها بقسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرج فيه عام 1970.

شارك الحلفاوي في عدة أعمال سينمائية وتلفزيونية لا ينساها الجمهور المصري، منها "اغتيال مدرسة"، و"الطريق إلى إيلات"، و"العميل رقم 13"، وفي التلفزيون "زيزينيا"، و"الملك فاروق"، و"الزيني بركات"، و"حكاية بلا بداية ولا نهاية"، و"رأفت الهجان".

ونرصد في هذا التقرير معلومات وحكايات عن الفنان الكبير:

1- ولد بالجيزة وتربى في حي السيدة زينب العريق.

2- بدأ حياته الفنية على المسرح، وهو عضو بالمسرح القومي منذ عام 1972.

3- يكتب الشعر وله ديوان منشور.

4- من كبار مشجعي النادي الأهلي، ودائم الدعم لمجلس إدارته برئاسة محمود الخطيب.

5- حصل على جائزة أفضل ممثل من الجمعية المصرية للسينما عن دوره في "اغتيال مدرسة" عام 1988.

6- حصل على جائزة أفضل ممثل من مهرجان الإسكندرية عن دوره في فيلم "الهروب إلى القمة".

7- لقبه رواد تويتر بعمدة تويتر والقبطان، نتيجة لنشاطه الكبير على الموقع، ورده على أسئلة متابعيه ومحبيه، ويتابعه أكثر من 5 ملايين متابع.

8- أعجب بفيلم" خلاويص" لنجله المخرج خالد الحلفاوي، وقال نجله إنه يتمنى أن يعمل معه ويتمنى أن يوافق والده على العمل معه.

Advertisements

9- حصل على شهادة تقدير من وزارة الإعلام المصرية عن دوره في مسلسل "رأفت الهجان" والذي جسد فيه شخصية "نديم قلب الأسد"، أو ضابط المخابرات المصري محمد نديم.

10- حصل على شهادة تقدير من وزارة الدفاع عن دوره في فيلم "الطريق إلى إيلات" ودرع الإعلام من وزارة الإعلام عن نفس الدور.

11- تزوج من الفنانة فردوس عبدالحميد في بداية حياتها الفنية، وأنجب منها المخرج خالد الحلفاوي والمخرج وليد الحلفاوي.

12- قال ردًا على أحد متابعيه حول عدم حصوله على البطولة المطلقة، إنه لا يفكر في الأمر، وكل ما يشغله اختيار الدور وما يضيفه إليه.

13- قال إنه أحب الزعيم الراحل جمال عبدالناصر وآمن بأحلامه، حتى وقعت هزيمة 1967، مشيرًا إلى أنه يرفض تقديس أي شخص، وقال في تغريدة له إنه يعلق على الحائط صورة لعبدالناصر بجوار صورة والده.

14- التحق بكلية الهندسة، ولكن أهله طلبوا منه تركها لكي يدير شركات أخواله، قبل أن قرارات التأميم أول الستينيات، فترك الصيدلة والتحق بكلية التجارة.

15- مهتم باللغة العربية ونشر مقالًا في أحد الدوريات عن منهج اللغة العربية في المدارس وعدم جدواه بصورته الراهنة، وكان عنوانه "نكشكها.. منعرضهاش".

16- قال في حوار صحفي سابق إن التلفزيون بيته، أما السينما فهي بالنسبة له فندق، أما المسرح فهو بيت العائلة الملئ بالذكريات.

17- كشف عبر صفحته الرسمية في موقع "تويتر"، عن سر عدم اشتراكه في أي عمل من إخراج المخرج العالمي يوسف شاهين.

وقال: "الحقيقة يوسف شاهين كان يعتبر الممثل مجرد أداة مثله مثل عناصر الصورة الأخرى وأنه يستطيع العمل بأي ممثل داليدا مثلًا في دور فلاحةّ، وطلبني مرتين إحداهما كنت مشغولًا، والأخرى طلب مكتبه موعدًا، قلت في أي يوم مساءً، فقال الأستاذ مقابلاته صباحًا فقط، استفزني الرد فقلت وأنا مقابلاتي مساء فقط".

حوار مع نبيل الحلفاوي