انتقدوها بسبب صورتها مع محمد صلاح.. جيسي عبدو تدافع عن نفسها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

قالت المذيعة اللبنانية جيسي عبدو، إنها لم تتوقع كل هذه الضجة التي أثيرت حول صورتها مع هداف ليفربول الإنجليزي ونجم المنتخب المصري محمد صلاح، مشيرة إلى أنها كانت تصور برنامج في دبي والتقت بصلاح، الذي تعتبره فخر مصر والعرب.

وأضافت جيسي في تصريحات لبرنامج "شوت تايم" على قناة "سي بي سي"، أن صلاح كان يدعم فريق مسلسل "سك على أخواتك" التي شاركت في بطولته مع علي ربيع، وكان ينشر عبر حسابه بوستات حول المسلسل، ما ساعد في نجاحه، موضحة أنها أحبت أن تشكره والتقطت صورة معه ونشرتها على حساباتها عبر السوشيال ميديا، وبعدها حدثت هذه الضجة.

وأثارت الصورة التي انتشرت لمحمد صلاح لاعب منتخب مصر الدولي وليفربول الإنجليزي مع المذيعة اللبنانية جيسي عبدو الكثير من التساؤلات في مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرت عبدو الصورة عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام" معلقة عليها: "فخر مصر وفخر كل العرب يا صلاح".