شاهد: عبير سندر تنشر لقطات طريفة مع زوجها من شهر العسل في سنغافورة

نشرت الفاشينيستا السعودية عبير سندر لقطات طريفة مع زوجها البريطاني جوردان أونيل من شهر العسل في سنغافورة.

وأطلت عبير سندر في مقطع الفيديو الذي نشرته لمتابعيها عبر “سناب شات” برفقة زوجها، حيث قالت: “أمس وصلنا سنغافورة.. وكنا نايمين أمس طول اليوم، ولكن اليوم رايحين على مهرجان للشواطئ وأنا سعيدة جداً”، ثم حركت الكاميرا تجاه زوجها الذي تصنع الملل في تعبير مضحك للغاية مما جعلها تتوقف عن الكلام.

واعترفت الفاشينيستا السعودية أنها ما زالت تشعر كأن الأمر مجرد حلم، كأن كل شيء غير حقيقي.. بلد غير ومجتمع غير، لكنها أكدت أنها متحمسة لحياتها الجديدة، وأنها ستستفيد من وجودها بسنغافورة حتى تنقل نمط الحياة لجمهورها عبر السوشيال ميديا.

وأكدت عبير سندر أنه إلى الآن لم يتم إدخال خدمات الإنترنت إلى منزلها الجديد الذي انتقلت للإقامة فيه برفقة زوجها في سنغافورة، موضحة أنها قد تبتعد قليلاً عن جمهورها، لكنها ستعود فور حل تلك المشكلة.