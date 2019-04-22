شاهدوا حنان رضا: “عشت حالة ضياع وشقيق هذا الفنان أنقذني”.. شكرًا للأخلاق العالية

كتب امير فتحي في الاثنين 22 أبريل 2019 09:55 صباحاً - قالت الفنانة ​حنان رضا​ أنها محظوظة بمدير أعمالها راشد السعيد شقيق الفنان فايز السعيد، معتبرة أنه كان السبب في انقاذها من حالة الضياع والتشتت التي مرّت بها مؤخرا على الصعيد الفني.

ونشرت حنان على حسابها الخاص مقطع فيديو لها من لقاء تلفزيوني، وعلقت عليه قائلة: “اتصلت مرة بالفنان الغالي فايز السعيد، اتصال مغاير عن أي اتصال سبق نتناقش فيه عن الجديد والأمور الفنية، هذا الاتصال كان استنجاد فعلا لقيت نفسي في تشتت وضياع”.



وأضافت: “الغالي بوحمدان وشقيقه راشد السعيد، علطول حددنا يومًا نجتمع بأسرع وقت ولقيت فعلا إنسانية ودعم معنوي وفني لطالما انتظرته، وفعلا كنت في قمة السعادة أن ألقى ترحيب بهذي الصورة، شكرًا ليد العون اللي انمدت لي، شكرا لدعوات أمي اللي خلت رب العالمين يسخرلي عيال حلال في دربي مثلكم وشرواكم يا فخري، كلمات الشكر ما تكفي وشعور الامتنان ما ينوصف والاحترام والتقدير اللي أكنه لكم أعجز عن التعبير”.

وتابعت: “شكرًا من أعماق قلبي شكرًا للاحترافية، شكرًا للأخلاق العالية، شكرًا للاستماع، شكرًا لوقفتكم، شكرًا وربي يسخر لكم الأرض ومن عليها”.