شاهدوا هيا الشعيبي: “فنانة سبب مشكلتي مع طليقي طارق العلي”

كتب امير فتحي في الاثنين 22 أبريل 2019 09:55 صباحاً - كشفت الممثلة الكويتية هيا الشعيبي عن سبب خلافها مع طليقها الممثل طارق العلي، مشيرة الى ان هناك فنانة ليست كويتية وقفت وراء ذلك.
وقالت هيا في مقابلة تلفزيونية: “مشكلتي مع طارق العلي كانت بسبب فنانة مو كويتية وأنا مو حابة أذكر اسمها لأنها ولا شيء بالنسبه لي.. إللي صار صار.. في النهاية بقول إني بحبه وأعزه.. والموضوع ما عاد يعنيني لأني بادرت وايد دون نتيجة”.
وتابعت: “أنا ما بقيت أجيب سيرة طليقي طارق العلي، عشان لما بجيب سيرته الناس بتقولي إنتي قطين حالك عليه إنتي تبينه.. وهو كمان بادر بالكلام الطيب اتجاهي.. وأيامنا كانت وايد جميله في المسرح والكواليس”.
وعن سبب توقفها عن التمثيل قالت: “والدي توفي أثناء إنتاجي لأحد الأعمال.. وإحنا المسلمين نؤمن بالعين والحسد لأنه مذكور في القرآن، ولكن ناويه أرجع أكمل وأدش المجال من جديد بقوة”.
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