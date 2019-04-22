شاهدوا ابنتا عمرو دياب تثيران الجدل من جديد بحركات غير لائقة

كتب امير فتحي في الاثنين 22 أبريل 2019 09:55 صباحاً - نشرت ​جنى دياب​ ابنة الفنان المصري الشهير ​عمرو دياب​ صوراً لها ولشقيقتها ​كنزي دياب​ في صفحتها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي حيث قامتا بحركات اعتبرها بعض المتابعين بأنها غير لائقة.

وارتدت جنى توب قصيرة جداً أظهرت كامل بطنها ومدت لسانها في صور أخرى ما جعلها عرضة للعديد من الانتقادات، فيما بدت كنزي مرتدية توب بلا أكمام زهرية اللون.

وفضلت كنزي ترك شعرها “كيرلي” على طبيعته، وخرجت في رحلتها الى إحدى الشواطئ من دون مكياج وبدت في غاية الجمال.

وليست المرة الأولى التي تثير فيها الفتاتان الجدل فقد سبق لهما القيام بحركات جريئة في السابق.

هذا ونشرت جنى صورة لها مع شاب يدعى سامو شلبي وعلقت عليها :أحبك”.

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