إنجاز كبير حققه ألبوم هيفاء وهبي “حوا”.. إليكم التفاصيل

متابعة الخليج 365: على الرغم من مرور سبعة أشهر على طرحه عبر أكبر المتاجر الإلكترونية، يواصل ألبوم النجمة اللبنانية هيفاء وهبي “حوا” تحقيق أرقام قياسية في نسب الاستماع والمشاهدة.

وحقق الألبوم منذ إطلاقه في شهر أيلول/سبتمبر من عام 2018 أكثر من 75 مليون مشاهدة بمجموع مشاهدات الأغاني التي تضمنها العمل في إنجاز رقمي جديد تضيفه هيفاء وهبي إلى مسيرتها الفنية.

هذا ويحافظ ألبوم “حوا” على المراتب الأولى عبر المتاجر الرقمية الكبرى وذلك في عدد كبير من البلدان العربية والأجنبية.

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الجدير ذكره أن ألبوم “حوا” يتضمن 14 أغنيةوهي “واحشني”، “هفضل”، “جن الصبي”، “قالوا سابني”، “مزيكا هادية”، “ست البنات”، “إجمدي”، “في يوم من الأيام” و”حوا”، “ماتيجي نرقص”، “قالها بحبّك”، “أهضم خبرية”، “بحب الحياة” و“توته”.

لمشاهدة فيديوهات أغاني ألبوم “حوا”: