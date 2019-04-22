بالصور- ناعومي كامبل تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة في نيجيريا

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Apr 22, 2019
سرقت عارضة الأزياء الشهيرة ناعومي كامبل الانظار خلال مرورها على ممشى الأزياء ضمن اسبوع الموضة في نيجيريا.
وأطلت “كامبل” مرتدية تصميماً مثيراً على شكل الـ Zebra وتمايلت بجمالها وجسدها الممشوق على الرغم من بلوغها سن الـ 48 عاماً.
اتى هذا الظهور بعد قرار ناعومي الانفصال عن حبيبها المغني العالمي ليام باين بعد حوالي أربعة أشهر على علاقتهما.
وبحسب مصدر مقرب منهما قال “ان ليام وناعومي استمتعا بوقتهما معًا، لكنّ لم يكن مقدّراً لهما أنْ يكونا معاً، مع التأكيد في المحافظة على صداقتهما، ولا توجد مشاعر كره بينهما”.
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