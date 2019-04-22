مذيعةُ كلام نواعم سالي عبدالسلام تستغيثُ بعد احتجازها في مطار بيروت

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرّضتْ الإعلامية المصرية، سالي عبد السلام، مقدّمة برنامج "كلام نواعم"، لموقف مُفاجئ من قبل أحد الضبّاط اللبنانيين، خلال تواجدها ووالدتها في مطار بيروت.

ونشرتْ سالي، فيديو لها، عبر إنستغرام، خلال احتجازها بصحبة والدتها في المطار، مستغيثة بالسّفارة المصريّة، لعودتها إلى بلادها.

وقالت إعلامية كلام نواعم: "أنا الآن في مطار بيروت منذ 4 ساعات طائرتنا جاءت الساعة 7.30 مصر للطيران.. ووالدتي تجلس من التعب ولم يحضروا لها الطبيب، والضابط أخذ مني الباسبور وأوقفني فى الطابور 3 ساعات لأن الشريط متشال، بعدها جاء يزعق لوالدتي".

وأضافتْ سالي: "استطعت أخذ باسبوري لكن لم يعطني باسبور والدتي"، وقالت غاضبة:" مش عارفة ارجع مش عارفة اعمل أي حاجة".

وتابعتْ: أنا مش عايزة أجي البلد دي تاني خلاص، أنا هنا يا جماعة لو مش هيحترموني أنا مش عايزة أجي لبنان تاني أنا عايزة حد يتصرفلي أنا عايزة أوصل".

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وسالي، هي إعلاميّة مصريّة، انضمّتْ منتصف سبتمبر 2017، إلى قناة Mbc، لتُشارك في تقديم برنامج "كلام نواعم"، وهو برنامج حواريّ نسائيّ، تقدّمه 4 مذيعات نساء يناقشن من خلاله قضايا النّساء، والمجتمع بشكلٍ عام.

كما أنّها خاضتْ تجربة التّمثيل مرّة وحيدة، من خلال ظهورها كضيفة شرف، في مسلسل سيت كوم "راجل وست ستات".

وانتهتْ مؤخرًا، من تصوير برنامج بعنوان "ضل راجل"، ومن المُفترض عرضه قريبًا، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، حيث إنّها تتبنّى قضايا الرّجال، وتدافع عنهم.