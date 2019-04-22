"مجموعة إنسان".. هل سيحلّ مشاكل الفنّانين هذا العام؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يدرس الزّميل الإعلاميّ، علي العلياني، تخصيص عدد من حلقاته الفنيّة من برنامجه الحواري، "مجموعة إنسان"، والذي سيذاع على قناة MBC1 كما هي العادة السّنويّة في شهر رمضان المُقبل، لعمل صلح بين عدد من الشّخصيّات الفنيّة، أسوةً بحلقة العام الماضي، والتي تمّ من خلالها الصّلح بين الفنانة نوال الكويتية، وأحلام، والذي استمرّ خلافهما طويلاً.

وإنْ كانت هناك صعوبات في تقريب وجهات النّظر بين الأطراف المختلفة هذا العام، إلا أنّ عنصر المفاجأة للضّيف سيكون الحلّ الأمثل لوضعه أمام الأمر الواقع.

فهناك عدد من الشّخصيّات المختلفة مع بعضها، كالفنانة أصالة، وأنغام، وأحلام، وبلقيس، وعبدالله السدحان، وناصر القصبي، والشاعر خالد المريخي، والفنان نايف البدر، وشيرين عبدالوهاب، وسمية الخشاب، ومحمد رمضان، وغيرهم الكثيرين.

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من جانب آخر، طالب عدد من متابعي علي العلياني، باختيار وجوه جديدة، وغير مكرّرة، ومواكبة الأحداث، بإستضافة الضّيف المعنيّ.

من جانبه، ما زال فريق إعداد "مجموعة إنسان"، يعملون جاهدين لمحاولة اظهار البرنامج بشكل مختلف ومميّز، مع المحافظة على هوية البرنامج، والذي أحبّها المشاهد منذ الحلقة الأولى.

يُذكر، أنّ برنامج مجموعة انسان، قد انطلق قبل موسمين، وهو برنامج حواريّ رمضانيّ، يعرض على قناة MBC1، و هو من تقديم الإعلاميّ علي العلياني، ويستضيف نخبة المجتمع الخليجيّ والعربيّ، من السياسيين، والمفكّرين، والإعلاميين، والفنانيين.