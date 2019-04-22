أناقة ميلانيا تمحي "تواجد" تيفاني ترامب في احتفالات عيد الفصح

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خطفتْ السيدة الأمريكية الأولى، ميلانيا ترامب، الأنظار، عند وصولها الى الكنيسة الأسقفية في "بيثيسدا باي ذا سي" في بالم بيتش بولاية فلوريدا، إلى جانب زوجها دونالد ترامب، وابنته تيفاني للاحتفال بقدّاس عيد الفصح.

وارتدتْ ميلانيا فستانًا من "كارولينا هيريرا"، بطول الرّكبة، بنقشة أزهار مع تنورة كاملة، وياقة عالية. وقد ربطتْ فستانها بحزام حول الخصر لتسليط الضّوء على جسمها الرّشيق.

ويبلغ سعر التّصميم الذي اختارته ميلانيا نحو 2500 دولار أمريكيّ.

وانتقتْ السّيّدة الأولى حذاءها، من إحدى العلامات التجارية الشّهيرة المفضّلة لديها، كريستيان لوبوتان، حيث ارتدتْ زوجًا من الكعب بظلّ اللافندر الرّبيعيّ بكعب رفيع، وبصورة ظليّة مدبّبة.

واعتمدتْ ميلانيا تسريحة الشّعر المنسدل، وزوج من النظّارات الشّمسيّة كبيرة الحجم.

Advertisements

وفي الوقت نفسه، اختارتْ الابنة تيفاني فستانًا كريميًا مطبّعًا بالأزهار، تميّز بكميّه المنفوخين، وتنورة ذات أطراف غير متماثلة، ونسّقت فستانها مع كعب نيود بتفاصيل احتفالية من الكريستال، وتركتْ شعرها الأشقر منسدلاً على كتفيها، وزيّنتْ معصمها بسلسلة من الأساور الفضيّة.

ولكن بدا واضحًا، أنّ المصوّرين اهتمّوا بإطلالة ميلانيا أكثر، حيث حرصوا على التّركيز على أزيائها، دون الاهتمام بتواجد الابنة الصّغرى، على الرّغم من أنّها نادرًا ما تظهر مع والدها.