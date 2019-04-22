شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى تظهر مع "الواد سيد الشحات" فى رمضان.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى على الظهور كضيفة شرف خلال حلقتين من حلقات مسلسل "الواد سيد الشحات" للنجم أحمد فهمى والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل بشكل حصرى على شاشة DMC، حيث تستعد هيفاء للحضور إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة لتصوير مشاهدها التى تستغرق يومين.



هيفاء وهبى

"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب وإخراح أحمد الجندى ومن إنتاج "شركة سينرجى"، ويشاركه البطولة هنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن "توتا" إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف منهم أكرم حسنى، بيومى فؤاد، حميد الشاعرى، محمد ثروت، أحمد فتحى وآخرين.



أحمد فهمى

ويواصل أحمد تصوير المسلسل على قدم وساق قبل حلول شهر رمضان، مع الاستمرار فى عمليات الدعاية حيث طرحت شركة سينرجى على البرومو الشخصيات العديدة التى يظهر فيها أبطال العمل، سواء الفرعونى أو الهندى أو الصعيدى وفضائيين، وكذلك لاعبى كرة سلة والعودة إلى فترة التسعينيات، كما تم طرح 3 بوسترات دعائية ظهر فيها أبطال العمل الثلاثة.



بوستر الواد سيد الشحات

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الواد سيد الشحات