والدة جيجي حديد تعتقد أن ابنتها مثلية

متابعة بتجـــــــــــــرد: كشفت يولاندا حديد والدة عارضة الأزياء الشابة جيجي حديد، أنها كانت تعتقد أن ابنتها مثلية الجنس لأنها تُحب ارتداء القمصان الخاصة بلاعبي رياضة الكرة الطائرة.

وفي التفاصيل، فإن يولاندا قالت ذلك في حلقة من The Real Housewives of Beverly Hills تمّ بثّها عام 2012، ولكن حديثها انتشر أخيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

نُشير إلى أن هذا الأمر حصل حين كانت جيجي في الصف الثالث بحسب ما قالت والدتها يولاندا.

والجدير ذكره، أن جيجي حديد كانت تُمارس رياضة الكرة الطائرة لمدّة أربع ساعات في مرحلة المراهقة وهذا الأمر أثار مخاوف كثيرة لدى والدتها.