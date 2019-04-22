ورد الخال تنتهي من “مارغو” والجمهور متحمس

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Apr 22, 2019
انتهت الممثلة ورد الخال يوم أمس الاحد من تصوير مشاهدها في المسلسل الرمضاني “أسود”، انتاج ايغل فيلمز، حيث ظهرت في المشهد الاخير وهي تقود السيارة.
تجسد “الخال” شخصية “مارغو” في مسلسل “أسود”، وهي فتاة “استغلالية ومصلحجية ومادية” لن يتعاطف معها المشاهد.
وقد عبّر الجمهور كل فترة تصوير ورد لمشاهدها عن انتظاره لعرض المسلسل لمتابعة دورها الجديد خاصة انها ممثلة لها قاعدة شعبية كبيرة والجمهور متحمس وينتظر ماذا ستقدم في كل عمل تخوض فيه تجربة جديدة.
المسلسل من كتابة كلوديا مرشليان، اخراج سمير حبشي، يضم باقة من النجوم نذكر منهما الى جانب ورد كل من باسم مغنية، داليدا خليل، الكو داود وغيرهم. سيعرض طيلة شهر رمضان على شاشة LBCI.
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