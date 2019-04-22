سميرة سعيد تعلّقُ على خلاف أصالة وأنغام: ما ينفعش نفضل زعلانين!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة المغربية، سميرة سعيد، إنّ الخلاف الذي حدث بين الفنانتين، أصالة وأنغام، سيزول مع الوقت، مشيرة، إلى أنّ الصّداقة التي تجمع بينهما أقوى بكثير من أيّ مشكلة.

وأضافتْ في تصريحات تلفزيونية: "الاتنين حبايبي.. هيتصالحوا إن شاء الله عشان ما ينفعش نفضل زعلانين من بعض مفيش حاجة تستاهل والله".

ووجّهتْ لهما رسالة، قائلة: "الحب حلو والصداقة حلوة.. الحاجات اللي بتتولد كبيرة بتصغر وهتضحكوا على الحاجات دي بعدين".

أمّا عن الصّفات التي تكرهها في الرّجل، أوضحتْ: "البخيل والندل واللي بيرجع بيته نص الليل.. وأنا الحمد لله بعتبر نفسي امرأة مستقلة لحد كبير.. وبتمنى أي شخص سواء راجل أو ست يكون معتمد على نفسه وعنده مساحة حرية".

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وأجابتْ على سؤالها، بشأن تفكيرها في الاعتزال من قبل، أم لا، قائلة: "مش عايزة أتكلم عن الموضوع ده.. بس جاتلي ظروف قبل كده خليتني أقول كفاية كده وأروح على المغرب وانبسط بحياتي هناك.. أنا بشتغل من وأنا عمري 12 سنة وجيت على مصر كنت 17 سنة".

واختتمتْ حديثها: "وبعدين عشان كنت بعرف الفنان عبد الحليم حافظ وفايزة أحمد.. حتى عبد الحليم وقتها طلب إني أدخل المعهد في مصر ويخليني أغني معاه في الحفلات.. لكن ده محصلش بسبب إني مكنتش أقدر أسيب اخواتي ووالدتي".

يُذكر، أنّ الفنانتين أصالة وأنغام، بينهما حالة من القطيعة منذ زواج الأخيرة، من الموزّع الموسيقيّ المصريّ، أحمد إبراهيم، وذلك بسبب صِلة قرابة طليقته، بأسرة أصالة، حيث إنّها ابنة شقيقة زوجها المخرج المصريّ، طارق العريان.