بيونسيه تُوقّع صفقةً خياليةً مع شبكة "نتفليكس".. إليكِ قيمتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم يمضِ أسبوعان على إطلاق النجمة العالمية بيونسيه فيلمها الوثائقي"Homecoming"، عبر شبكة نتفليكس، حتى كشفت بعض التقارير الإخبارية عن عرضٍ خيالي تلقته بيونسيه لتنفيذ مشروعين جديدين عبر الشبكة ذاتها.

ووقعت بيونسيه صفقةً، بقيمة 60 مليون دولار، تتضمّن ثلاثة مشاريع تابعة لشبكة نتفليكس، 20 مليون دولارٍ منها كانت من أجل شراء حقوق ملكية الفيلم الوثائقي الخاص بحياتها، والذي كان من إعدادها وإنتاجها، ومدته 137 دقيقة، ويتناول الأداء الرئيسي لمجموعة بيونسيه الراقصة في مهرجان "كوتشيلا" للموسيقى والفنون عام 2018.

فيما لم تُذكر أية تفاصيل عن المشروعين الآخرين، واللذين ستتقاضى عنهما حوالي 40 مليون دولار، ولم يتضح دور بيونسيه الإبداعي فيهما.

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ويَعرض الفيلم الوثائقي الذي أطلقته النجمة، واشترت حقوق ملكيته الشبكة وبثته عبر تطبيقها، لقطات لما وراء الكواليس برفقة طفليها التوأم، وما تعرّضت له من مضاعفاتٍ خطيرة أثناء فترة حملها بهما.

كما تضمّن تسجيلًا صوتيًا للشاعرة والناشطة الحقوقية مايا أنجلو، بدأ بعبارة: "أريد أن أكون ممثلة عن عِرقي، عِرق الإنسانية، فلديّ فُرصة لكي يرى العالم كم من المُمكن أن نكون طيّبين وكرماء".