ما السببُ وراء تأخر صدور فيديو كليب "كرهني"؟

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد أن حدّدت شركة روتانا للمرئيات موعد طرح فيديو كليب "كرهني" للنجمة اللبنانية إليسا في الثاني عشر من شهر أبريل، تفاجأ جمهور الفنانة بتأخر صدور الفيديو كليب.
ذلك دفع مخرجة العمل إنجي جمّال أن توضّح سبب تأخر طرح الفيديو كليب، حيث غرّدت عبر "تويتر": "أحبكم جميعاً وأعلم جيداً ما هو عملي، لن أطلق عملًا غير مكتمل، عليكم أن تكونوا صبورين ومتفهمين".
وأكملت جمّال بتغريدة أخرى: "الشكر إلى فريقي المدهش الذي كان يعمل على مدار الساعة، ليلاً، وخلال عيد الفصح بعيداً عن عائلاتهم لجعل الفيديو كليب يرى الضوء".
يُذكر أن أغنية "كرهني" من ضمن ألبوم إليسا الأخير الذي كان يحمل عنوان"إلى كل اللي بيحبوني".
ويُشار أن إليسا تعاونت مجددًا مع إنجي جمال بعد تعاونها معها في عدد من الكليبات منها "حب كل حياتي، يا مرايتي، سهرنا يا ليل، عكس اللي شايفينها، والى كل اللي بيحبوني".
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