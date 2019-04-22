بالصور- داليا البحيري تحتفل بشم النسيم مع أستاذتها وصديقاتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشرت الفنانة داليا البحيري عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام" صور لها برفقة عدد من صديقاتها، أثناء احتفالهن بشم النسيم. وكتبت داليا: "احتفال بدري كام يوم بشم نسيم عند الجميلة ريهام مصطفى، وأجمل مذيعات وأجمل حاجة أني شفت أستاذتي سناء منصور، وديكور أكتر من رائع". وتجسد داليا البحيري دور الفتاة الشعبية نورا في مسلسل "فلانتينو" من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام، الذي تم تأجيله لعرضه خارج السباق الرمضاني. ​

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