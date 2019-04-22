أغنية أحمد كامل تتصدر ترند "يوتيوب" وتزيح "بنت أكابر" أصالة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
تصدرت أغنية "متزعليش" للمطرب الشاب أحمد كامل، قائمة المحتويات الرائجة في موقع "يوتيوب"، بعد حوالي 48 ساعة من طرحها.
وحققت الأغنية مليون و300 ألف مشاهدة في أقل من 48 ساعة، وهي من كلمات وألحان أحمد كامل وإخراج إسلام هشام.
واستطاع كامل أن ينتزع صدارة ترند "يوتيوب" من أصالة التي تصدرتها لأكثر من أسبوع بأغنية "بنت أكابر" والتي حققت 8 ملايين مشاهدة.
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