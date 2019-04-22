نيك جونز وبريانكا شوبرا يحتفلان بعيد الفصح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشرت النجمة الهندية العالمية، بريانكا شوبرا، صورة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت خلالها وهي تحتفل مع زوجها نيك جونز بعيد الفصح والتي تعد المرة الأولى منذ زواجهما.

وعلقت بريانكا على الصورة قائلة: "عيد فصح سعيد من عائلتنا لعائلتكم"، ولاقت الصورة إعجاب ومباركة الآلاف من متابعيها.

وأعلنت بريانكا شوبرا مؤخرًا بطولتها لفيلم كوميدي جديد لأول مرة مع النجمة الكوميدي، ميندي كالينج ولم يتم الإعلان حتى الآن عن الميعاد النهائي لطرح الفيلم تجاريًا. ​