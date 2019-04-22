كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة الخلاف بين أحمد السقا والمخرج محمد سامي! (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

النجم أحمد السقا، جمهوره لأغنية مسلسله "ولد الغلابة" والتي تحمل اسم "يا جبل ما يهزك ريح" مؤكدًا أنها مفاجأة لجمهور العمل، والأغنية كلمات تامر حسين ومن تلحين تامر علي.

وبعد انتشار أخبار الخلافات بينه وبين المخرج محمد سامي، بسبب زوجة الأخير الفنانة مي عمر، قام أحمد السقا بترديد اسم محمد سامي في الفيديو أكثر من مرة كنوع من التشديد علي الاسم حتى يصل إلى الجمهور نفي الخلافات بينه وبين المخرج.

مسلسل «ولد الغلابة» بطولة أحمد السقا ومي عمر وإدوارد ومحمد ممدوح وإنجي المقدم وهبه مجدي واخراج محمد سامي وتأليف ايمن سلامة وانتاج صادق الصباح.