شاهد.. هيا الشعيبي تكشف لأول مرة عن فنانة كانت السبب في طلاقها من طارق العلي

كتب امير فتحي في الاثنين 22 أبريل 2019 06:55 صباحاً - كشفت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي عن السبب الحقيقي وراء المشكلة التي وقعت بينها وبين طليقها الفنان طارق العلي، مؤكدة أن السبب هي فنانة ليست من أصل كويتي.

وقالت: ”مشكلتي مع طارق العلي كانت بسبب فنانة مو كويتية وأنا مو حابة أذكر اسمها لأنها ولا شيء بالنسبة لي.. إللي صار صار.. في النهاية بقول إني بحبه وأعزه.. والموضوع ما عاد يعنيني لأني بادرت وايد دون نتيجة”.

وأضافت: ”أنا ما بقيت أجيب سيرة طليقي طارق العلي، عشان لما بجيب سيرته الناس بتقولي إنتي قطين حالك عليه إنتي تبينه.. وهو كمان بادر بالكلام الطيب اتجاهي.. وأيامنا كانت وايد جميلة في المسرح والكواليس”.