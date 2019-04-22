شاهد… ميسون طارق سويدان تلقي قصيدة غزلية جريئة!

كتب امير فتحي في الاثنين 22 أبريل 2019 06:55 صباحاً - أثارت الشاعرة ميسون ابنه الداعية الشهير طارق السويدان جدلاً كبيراً وذلك عقب إلقائها قصيدة غزلية تتضمن كلمات جريئة.
وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يتضمن جزء من القصيدة المثيرة للجدل وهي بعنوان “ألا تشعُر” وتقول:
أَتَشْعُرُ بالذي يهتزُّ كالزِّلزَالِ من تحتي
إذا لاقتْ بلا قَصدٍ عيونُك نورَ عينيَّ؟
إذا ما صوتُك الصَّافي تَنفَّسَ قُرْبَ أذنيَّ؟
وَوَسْوَسَ لِي .. وَبَسْبَسَ بي .. وَدَغْدَغَ حُلْمَ جَفنَيَّ!
أتشعرُ بالرياحِ تُفَجِّرُ الألحانَ بالصمتِ؟
لتُسمِعَني ضَيَاعَ العشقِ بين الحُبِّ والمقتِ
وتجعلَ صمتَنا في ثُقلِ أحجارٍ على صدري
وإنَّ الصخرَ لا يَحْيَا بغير زخارفِ النَّحْتِ
أَتَدري ما فعلتُ به أنا أم أنت لا تدري؟
والجدير بالذكر أن ميسون السويدان كويتية وشاعرة ولها العديد من القصائد، وقد أثارت الغضب من قبل بنشرها صورة من الهند بدون حجاب مما جعل رواد مواقع التواصل يشنون هجوماً حادا على الداعية طارق السويدان مطالبينه بالتبرؤ من ابنته.
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