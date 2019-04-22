شكرا لقرائتكم خبر عن غير "جيسون موموا" .. مشاهير قبل وبعد اللحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الممثل العالمي جيسون موموا بحلق لحيته تمامًا في مقطع فيديو شاهده الملايين حول العالم، كما أعلن أن تلك الخطوة لم يأخذها منذ 7 سنوات، حيث كانت آخر مرة قام فيها بذلك منذ عام 2012، تلك الخطوة قام بها العديد من مشاهير هوليوود وتغيرت ملامحهم من بعدها تمامًا، لذلك شاهد معنا بعض من هؤلاء الفنانين قبل وبعد اللحية. جيسون موموا كريس إيفانز كريس هيمسوورث هنري كافيل الأمير هارى ديف باتيل Advertisements إدريس ألبا جيمي دورنان ويل سميث توم هاردي ريان رينولدز

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