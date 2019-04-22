ميريام فارس تنشر فيديو طريف لابنها جايدن اثناء تلوينه بيض عيد الفصح

كتب امير فتحي في الاثنين 22 أبريل 2019 06:02 صباحاً - نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، عبر حسابها على انستغرام، فيديو طريف لابنها جايدن اثناء قيامه بتلوين بيض عيد الفصح. وظهر جايدن في الفيديو بينما كان يضع البيض في التلوين دون ان يظهر وجهه وعلقت ميريام قائلة: “عادةً منكسّر البيض من بعد التلوين….مع جايدن تكسر البيض خلال التلوين”. واضافت ميريام: “ينعاد على الجميع والله يحمي كل الأطفال”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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