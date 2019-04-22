شاهد.. سالي عبدالسلام بعد احتجازها في مطار بيروت: “مش عايزة ادخل البلد دى تانى”

كتب امير فتحي في الاثنين 22 أبريل 2019 06:02 صباحاً - وجهت الإعلامية المصرية سالي عبد السلام استغاثة للسفارة المصرية في لبنان، طالبت فيها بتمكينها من العودة إلى بلدها مصر، بعد احتجازها في مطار “رفيق الحريري” في العاصمة بيروت، أثناء عودتها رفقة والدتها.

ونشرت عبد السلام مقطع فيديو، عبر حسابها الشخصي على “إنستجرام”، اتهمت فيه أحد ضباط المطار بالتعسف في التعامل معها.

وروت ما حدث معها قائلة: “أنا دلوقتى قاعدة فى مطار بيروت بقالي 4 ساعات طيارتنا جت الساعة 7:30 مصر للطيران، مامى قاعدة تعبانة مجبولهاش أي حاجة مجبولهاش حتى دكتور.. الضابط جه خد مني الباسبور ومعملش أى حاجة وموقفني في الطابور 3 ساعات بعد ما عدينا الـ3 ساعات عشان الشريط مش عارفة متشال فجاي بيزعق لمامي.. بقوله متزعقش لمامي وملكش حق تزعق لأمي”.