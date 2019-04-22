اعرف أكثر عن فيلم The Professor لـ جونى ديب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الشركة المنتجة لفيلم The Professor، أول تريلر رسمي له، ومن المقرر طرح العمل يوم 17 مايو المقبل، العمل يدور فى إطار الكوميديا والدراما.
الفيلم من إخراج وتأليف وين روبرتس، وبطولة جوني ديب، زوي ديوتش، جوستين وارينجتون، روزماري ديويت، رون ليفينجستون، داني هيوستن، بالوما كوياتكوفسكي، سيوبهان فالون هوجان.
ويدور حول أستاذ جامعي يعيش حياته بزهد كبير بعد تشخيص إصابته بمرض لا علاج له.
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