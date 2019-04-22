شكرا لقرائتكم خبر عن قبل طرحه 3 مايو المقبل .. تريلر رسمي أخير لفيلم الأنيمشن UglyDolls والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الحساب الرسمي لفيلم الأنيمشن UglyDolls على موقع الفيديوهات يوتيوب، أخر تريلر رسمي للعمل المقرر قبل طرحه يوم 3 مايو المقبل في الولايات المتحدة.

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فيلم UglyDolls من بطولة أصوات إيما روبرتس، نيك جوناس، جانيل موناي، جابرييل إجليسياس، كيلي كلاركسون، واندا سايكس، بليك شيلتون، بيبي ريكسها، شارلي إكس سي إكس، بيتبول، ليهوم وانج.

قصة الفيلم تدور حول مواجهة أفراد القبيلتين القدامى الحرة مشاكل بسبب كونهم مختلفين، ويصارعون رغبتهم في أن يكونوا محبوبين، ويكتشفون في نهاية المطاف أنه ليس من الضروري أن تكونوا مثاليين لأن تكونوا مذهلين لأن من أنت حقا هو أكثر الأشياء أهمية.

الفيلم من إخراج كيلي اسبوري، وتاليف ديفيد هورفاث، سون مين كيم، إيريكا ريفينجا، فيفيان وانج.